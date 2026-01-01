20 июня на «Госуслугах» начнётся приём документов в вузы и ссузы Абитуриенты смогут подать документы и лично Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Приемная кампания в вузах и колледжах стартует 20 июня. Выпускники Пермского края смогут выбрать будущее место учебы из 23 вузов и филиалов, а также из 63 колледжей, напомнили в правительстве региона.

Подать документы можно лично в приемной комиссии или онлайн через портал «Госуслуги» с подтвержденной учетной записью.

Даты приемной кампании в вузах Пермского края в 2026 году:

20 июня — начало приема заявлений;

10-20 июля — окончание приема для поступающих с вступительными испытаниями;

25 июля — окончание приема для поступающих по результатам ЕГЭ.

Даты приемной кампании в колледжах Пермского края в 2026 году:

20 июня — начало приема заявлений;

15 августа — окончание приема заявлений на очную форму обучения;

10 августа — окончание приема заявлений на специальности, требующие творческих способностей, физических или психологических качеств.

Для абитуриентов вузов работает круглосуточная служба поддержки. До 30 ноября на вопросы студентов отвечают специалисты по телефону единой горячей линии 8 (800) 444-51-15 или по почте priem@minobrnauki.gov.ru.

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