ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 14,25% годовых
Следующее заседание Совета директоров по вопросу ключевой ставки состоится 24 июля
Совет директоров Банка России 19 июня 2026 года снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 14,25% годовых. Регулятор отмечает, что экономика продолжает расти умеренными темпами после временного спада в начале года. Устойчивый рост цен несколько замедлился, но остается в диапазоне 4-5% в годовом выражении. При этом в последние месяцы наблюдается ускорение кредитования как в корпоративном, так и в розничном сегменте.
Банк России указывает, что бюджетная политика на трехлетнюю перспективу окажется более стимулирующей, чем предполагалось ранее. Это может потребовать более высокой траектории ключевой ставки по сравнению с апрельским базовым сценарием.
В апреле и мае текущий рост цен с поправкой на сезонность замедлился до 2,1% в годовом исчислении после 8,7% в первом квартале. Базовая инфляция составила в среднем 4,2% против 6,2% в предыдущем периоде. Годовая инфляция на 15 июня достигла 5,6%. Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, но остаются повышенными, что может препятствовать дальнейшему устойчивому замедлению инфляции.
Экономическая активность во втором квартале улучшилась после снижения в первом. Потребительский спрос ускоряется, инвестиционная активность немного восстановилась, но остается сдержанной. На рынке труда дефицит кадров перестал сокращаться, безработица находится на исторических минимумах, а рост зарплат продолжает опережать рост производительности труда.
Денежно-кредитные условия смягчились, но остаются жесткими. Процентные ставки снизились в большинстве сегментов финансового рынка, хотя наблюдался рост доходностей ОФЗ средне- и долгосрочного срока, что связано с неопределенностью бюджетных проектировок.
Проинфляционные риски преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. К ним относятся высокие инфляционные ожидания, опережающий рост зарплат, ухудшение перспектив мировой экономики и геополитическая напряженность. Дополнительно выросли риски из-за временного снижения производства моторного топлива.
По прогнозу Банка России, годовая инфляция в 2026 году составит 4,5-5,5%, устойчивая инфляция приблизится к 4% во втором полугодии. В 2027 году и далее инфляция должна находиться на целевом уровне.
Следующее заседание Совета директоров по вопросу ключевой ставки состоится 24 июля 2026 года.
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