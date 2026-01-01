ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 14,25% годовых Следующее заседание Совета директоров по вопросу ключевой ставки состоится 24 июля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Совет директоров Банка России 19 июня 2026 года снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 14,25% годовых. Регулятор отмечает, что экономика продолжает расти умеренными темпами после временного спада в начале года. Устойчивый рост цен несколько замедлился, но остается в диапазоне 4-5% в годовом выражении. При этом в последние месяцы наблюдается ускорение кредитования как в корпоративном, так и в розничном сегменте.

Банк России указывает, что бюджетная политика на трехлетнюю перспективу окажется более стимулирующей, чем предполагалось ранее. Это может потребовать более высокой траектории ключевой ставки по сравнению с апрельским базовым сценарием.

В апреле и мае текущий рост цен с поправкой на сезонность замедлился до 2,1% в годовом исчислении после 8,7% в первом квартале. Базовая инфляция составила в среднем 4,2% против 6,2% в предыдущем периоде. Годовая инфляция на 15 июня достигла 5,6%. Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, но остаются повышенными, что может препятствовать дальнейшему устойчивому замедлению инфляции.

Экономическая активность во втором квартале улучшилась после снижения в первом. Потребительский спрос ускоряется, инвестиционная активность немного восстановилась, но остается сдержанной. На рынке труда дефицит кадров перестал сокращаться, безработица находится на исторических минимумах, а рост зарплат продолжает опережать рост производительности труда.

Денежно-кредитные условия смягчились, но остаются жесткими. Процентные ставки снизились в большинстве сегментов финансового рынка, хотя наблюдался рост доходностей ОФЗ средне- и долгосрочного срока, что связано с неопределенностью бюджетных проектировок.

Проинфляционные риски преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. К ним относятся высокие инфляционные ожидания, опережающий рост зарплат, ухудшение перспектив мировой экономики и геополитическая напряженность. Дополнительно выросли риски из-за временного снижения производства моторного топлива.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция в 2026 году составит 4,5-5,5%, устойчивая инфляция приблизится к 4% во втором полугодии. В 2027 году и далее инфляция должна находиться на целевом уровне.

Следующее заседание Совета директоров по вопросу ключевой ставки состоится 24 июля 2026 года.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.