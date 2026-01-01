За травму ребёнка в игровом лабиринте с прикамского ИП взыскали 150 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Березников завершила проверку по факту травмирования малолетней девочки в игровой комнате одного из городских кафе.

В ходе расследования установлено, что индивидуальный предприниматель, предоставляющий услуги игровой инфраструктуры, нарушил требования безопасности. Это привело к получению ребенком травмы во время игры в многоуровневом лабиринте.

По результатам рассмотрения представления прокуратуры выявленные нарушения были устранены. Кроме того, по иску прокурора в пользу пострадавшей девочки с предпринимателя взыскано 150 тыс. руб. в счет компенсации морального вреда.

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