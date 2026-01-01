В Прикамье восстановят особняк лесопромышленника Гусева Поделиться Твитнуть

Соцсети Елены Ермолиной

В Чердыни планируют восстановить особняк лесопромышленника Гусева с привлечением инвестора. Объект культурного наследия регионального значения расположен по ул. Советской, 17 и входит в состав ансамбля усадьбы купца Гаврилы Петровича Гусева. Об этом сообщает главный архитектор Пермского края Елена Ермолина.

Гаврила Гусев был заметной фигурой чердынского купечества конца XIX века. Он занимался торговлей хлебом и лесом, строил несамоходные суда и внес существенный вклад в развитие местной экономики. Его особняк, построенный в тот период, до сих пор остается важной частью исторического облика города.

Для восстановления здания планируется привлечь инвестора, который возьмет на себя обязательства по сохранению и реставрации памятника архитектуры. Нежилое здание площадью 741 кв. м выставлено на торги, заявки принимаются до 19 июля.

В Пермском крае действуют меры поддержки для инвесторов, работающих с объектами культурного наследия. Доступна программа льготного финансирования с кредитной ставкой 9% для проектов по восстановлению ОКН. Также реализован механизм «Аренда за 1 рубль», позволяющий получать объекты в аренду на льготных условиях при условии проведения восстановительных работ и выполнения охранного обязательства.

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