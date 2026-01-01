Пермское реготделение «Единой России» определило делегатов на съезд партии в Москве
В Перми 19 июня прошел I этап конференции регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края. Губернатор Пермского края, секретарь реготделения Дмитрий Махонин подвёл итоги праймериз. По результатам предварительного голосования на выборах в органы власти и местного самоуправления 20 сентября партия будет представлена 271 кандидатом.
В ходе конференции были избраны делегаты на XXIII съезд партии, который пройдет в Москве 28 июня. Ими стали:
— Ольга Вшивцова, исполнительный секретарь местного отделения партии Октябрьского округа;
— Арсений Коротовских, заместитель руководителя — начальник отдела партийного строительства Регионального исполнительного комитета;
— Любовь Кузнецова, секретарь местного отделения партии Чернушинского округа;
— Максим Спиридонов, заместитель председателя Пермской городской думы, координатор проекта «Мир возможностей»;
— Григорий Цепаев, главный врач Пермской краевой клинической инфекционной больницы, координатор проекта «Здоровое будущее».
Также делегатами съезда стали Андрей Климов, член бюро высшего совета партии, и члены генерального совета Андрей Жуков и Денис Катаев.
II этап конференции РОП «Единая Россия» состоится в июле.
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