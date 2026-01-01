Пермское реготделение «Единой России» определило делегатов на съезд партии в Москве Поделиться Твитнуть

В Перми 19 июня прошел I этап конференции регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края. Губернатор Пермского края, секретарь реготделения Дмитрий Махонин подвёл итоги праймериз. По результатам предварительного голосования на выборах в органы власти и местного самоуправления 20 сентября партия будет представлена 271 кандидатом.

В ходе конференции были избраны делегаты на XXIII съезд партии, который пройдет в Москве 28 июня. Ими стали:

— Ольга Вшивцова, исполнительный секретарь местного отделения партии Октябрьского округа;

— Арсений Коротовских, заместитель руководителя — начальник отдела партийного строительства Регионального исполнительного комитета;

— Любовь Кузнецова, секретарь местного отделения партии Чернушинского округа;

— Максим Спиридонов, заместитель председателя Пермской городской думы, координатор проекта «Мир возможностей»;

— Григорий Цепаев, главный врач Пермской краевой клинической инфекционной больницы, координатор проекта «Здоровое будущее».

Также делегатами съезда стали Андрей Климов, член бюро высшего совета партии, и члены генерального совета Андрей Жуков и Денис Катаев.

II этап конференции РОП «Единая Россия» состоится в июле.

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