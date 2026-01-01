Птицефабрику под Пермью оштрафовали за нарушения закона «О ветеринарии» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В мае 2026 года Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю провело плановую проверку птицефабрики в Пермском муниципальном округе. Предприятие занимается разведением птицы, переработкой мяса и производством продукции.

Проверка выявила, что в помещениях, где происходит фасовка продукции, охлаждение колбас и изготовление полуфабрикатов, уборка, мойка и дезинфекция проводятся не полностью. Это приводит к скоплению грязи и попаданию частиц в готовую продукцию. На вентиляционном оборудовании есть повреждения, водопроводные трубы заржавели, а на стенах видны сколы плитки.

В цехе убоя птицы урна для «умеренно опасных биологических отходов» повреждена, в ней есть трещина, через которую вытекают отходы. Выяснилось, что у фабрики нет зарегистрированной площадки для утилизации таких отходов.

За нарушения Закона РФ «О ветеринарии», правил оформления ветеринарных документов, технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и правил утилизации биологических отходов 16 июня 2026 года птицефабрика за нарушения в производстве продукции была оштрафована.

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