Экспорт семян льна из Пермского края в Казахстан и Киргизию вырос в 2,5 раза Поделиться Твитнуть

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С начала года из Пермского края в Казахстан и Киргизию отправлено 396 тонн семян продовольственного льна. Это в 2,5 раза больше, чем за тот же период 2025 года, когда было экспортировано 154 тонны. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на Управление Россельхознадзора по региону.

Отправку очередных партий семян льна для промышленной переработки (110 тонн в Казахстан и 264 тонн в Киргизию) 17 июня проконтролировали сотрудники ведомства.

На месте производства продукции специалисты управления провели фитосанитарный досмотр и взяли пробы.

Лабораторный анализ, проведенный Пермским филиалом ФГБУ «ВНИИКР», подтвердил отсутствие карантинных вредных организмов в экспортируемой продукции.

На каждую партию семян был оформлен фитосанитарный сертификат, разрешающий вывоз за пределы России.

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