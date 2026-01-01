Владелицу пермской ветклиники наказали за продажу лекарств без лицензии Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края вынес решение по делу о незаконной продаже лекарств для животных. Индивидуальный предприниматель Касницкая М.В., владеющая ветеринарной клиникой «Неовет», была признана виновной в нарушении закона. Суд назначил ей наказание. Об этом рассказали в Управлении Россельхознадзора по региону.

Ранее, в мае, сотрудники ведомства получили материалы от ГУ МВД по Перми. Они касались торговли лекарственными препаратами для животных в клинике «Неовет» (ул. Юрша, 25). Торговля там велась без необходимой лицензии.

Проверка, проведённая в середине мая, выявила, что в клинике без лицензии продавался 31 ветеринарный препарат, включая таблетки для кошек «Милпразон» и «Гельмимакс-10», а также капли для кошек «Адвантейдж».

На основании этих фактов Управление Россельхознадзора составило протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ. Дело было передано в Арбитражный суд Пермского края для вынесения решения.





Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.