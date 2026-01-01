В Пермском крае осудили чёрных лесорубов из Осы Ущерб составил 28 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Осе вынесли обвинительный приговор в отношении троих жителей Прикамья. Их признали виновными в незаконной заготовке древесины на территории государственного лесного фонда.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края, преступная деятельность велась с мая по август 2023 года. За этот период злоумышленники успели спилить более 2 тыс. кубометров леса. Согласно проведённой экспертизе, совокупный ущерб, нанесённый природе и бюджету, превысил 28 млн руб.

Приговором суда, вынесенным с учётом позиции гособвинения, установлены следующие меры наказания: организатору группы назначено 3,5 года принудительных работ со штрафом 400 тыс. руб., двум его подельникам — по 2 года принудительных работ каждому со штрафом 300 тыс. руб.

Кроме того, все трое лишены права заниматься лесозаготовительной деятельностью на два года. В качестве дополнительного наказания суд постановил конфисковать в доход государства всю технику, задействованную в преступлении: автомобиль «КАМАЗ», трактор, бензопилу и иное оборудование. Для возмещения ущерба гражданский иск прокурора удовлетворён частично: для обеспечения исполнения приговора сохранен арест на имущество осуждённых общей стоимостью свыше 6,5 млн руб.

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