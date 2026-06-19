Пермяки научили роботов бурить нефтяные скважины быстрее Система автоматически собирает и разбирает, спускает и поднимает бурильные и обсадные колонны Поделиться Твитнуть

Предоставлено пресс-службой компании РИГИНТЕЛ

Пермская компания "Ригинтел" разработала роботизированную буровую установку, которая впервые в материковой части России выполняет ключевые операции без участия человека. Система автоматически собирает и разбирает, спускает и поднимает бурильные и обсадные колонны на Чонской группе месторождений в Иркутской области.

Роботизированный комплекс создан на базе российских программных продуктов и объединяет цифровые технологии, автоматизацию, анализ данных и искусственный интеллект. По словам разработчиков, решение минимизирует влияние человеческого фактора, обеспечивает строгую нормированность и прогнозируемость операций, что позволяет выполнять работы быстрее, качественнее и безопаснее. Проект стал ответом на критические вызовы отрасли, когда традиционные подходы достигли технологического предела эффективности.

Установка уже находится в опытной эксплуатации. Первые результаты показали сокращение времени операций и срока строительства скважины на 4%. Впереди доработка технологии и ее масштабирование на новых объектах.

«Этот проект стал для нашей команды важным профессиональным опытом и вызовом. Мы работали с новым для нас уровнем автоматизации, где особенно ценны точность, слаженность и готовность быстро адаптироваться к нестандартным ситуациям. Реализация проекта требовала от всей команды доверия к оборудованию и точной интеграции ИТ-решений в буровой процесс», — отметил Виталий Шаймухаметов, руководитель продукта компании "Ригинтел".

Компания "Ригинтел" входит в ГК «Нефтьсервисхолдинг» и специализируется на разработке, установке и обслуживании систем управления для интеллектуальных буровых установок.

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