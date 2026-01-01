Лимит по новым кредитным картам в Прикамье упал ниже 100 тысяч рублей При этом в среднем по РФ лимит карт растёт второй месяц Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), в мае 2026 года в Пермском крае зафиксировали уменьшение среднего лимита по новым кредитным картам до 99,2 тыс. руб. (-1% по сравнению с апрелем того же года, когда показатель составлял 100,2 тыс. руб. При этом в среднем по РФ лимит карт растёт второй месяц, достигнув 110,3 тыс. руб.

Анализ региональной динамики показывает, что наибольший рост среднего лимита по сравнению с апрелем 2026 года наблюдался в Республике Крым (+11,5%), Саратовской области (+4,8%), Иркутской области (+3,4%), Республике Татарстан (+3,1%) и Приморском крае (+2,9%). В то же время в некоторых регионах топ-30 этот показатель уменьшился: кроме Прикамья, в Ростовской области (-2,8%), Краснодарском крае (-1,2%), Санкт-Петербурге (-0,9%), Челябинской области (-0,7%), Москве (-0,5%).

Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ, подчеркнул, что в последнее время средний лимит по новым кредитным картам стабилизировался в диапазоне 100–110 тыс. руб. Это связано с сокращением выдачи карт из-за снижения аппетита к риску у банков. Банки придерживаются жесткой денежно-кредитной политики, направленной на охлаждение кредитного рынка.

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