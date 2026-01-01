Продажи первичного жилья в Перми упали на 16,6% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В мае 2026 года продажи первичного жилья в Перми показали отрицательную динамику. Было зарегистрировано 584 сделки ДДУ и ДКП, что на 16,6% меньше, чем в апреле.

Хотя традиционно май считается периодом затишья, падение продаж в ряде городов оказалось значительным. Аналитики «Объектив РФ» связывают это с высокими ставками по ипотеке и сокращением рабочих дней из-за праздников.

Сильнее всего пострадали Киров и Хабаровск, где объём сделок упал более чем на треть (по 35,5%). Среди миллионников наибольшее снижение зафиксировано в Екатеринбурге (24%), который всё же остался лидером по количеству сделок в мае (1577 сделок). Заметное снижение также произошло в Ижевске (25%) и Владивостоке (23,9%). Наименьшее падение показали Тюмень и Ростов-на-Дону (менее 10% каждый). При этом Тюмень остаётся вторым по величине региональным рынком (1182 сделки), уступая только Екатеринбургу.

Сейчас рынок первичного жилья переживает фазу охлаждения, и июнь покажет, продолжится ли спад или начнётся адаптация к новым условиям.

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