Арктическое похолодание ожидается в Пермском крае в третьей декаде июня Поделиться Твитнуть

фото: Freepik

freepik.com

В Пермском крае в третью декаду июня ожидается прохладный и дождливый период. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

Последним жарким днём месяца может стать воскресенье, 21 июня, когда температура поднимется до +26 градусов. Уже в середине следующей недели в регион придёт арктическое похолодание, которое снизит температуру на 3-5 градусов ниже климатической нормы.

Также ожидается значительное количество осадков: сначала в виде сильных ливней с грозами, а затем возможны продолжительные обложные дожди.

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