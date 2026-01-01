Пермские НКО стали победителями I Всероссийской премии «НКО-Профи» «Деморозим» и «Территория передышки» отметились в двух номинациях Поделиться Твитнуть

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Две некоммерческие организации из Перми — благотворительный фонд «Дедморозим» и общественная организация «Территория передышка» — одержали победу в I Всероссийской премии «НКО-Профи». Они были удостоены награды в номинации «Поддержка человека», которая отмечает создание комфортной и безопасной рабочей среды и заботу о благополучии сотрудников.

Пермские НКО представили уникальные кейсы по наставничеству, обучению и борьбе с профессиональным выгоранием, что позволило им войти в число победителей среди 104 организаций из 37 регионов России. Всего на премию было подано 115 заявок.

«Территория передышки» была отмечена на федеральном уровне за уникальную систему профессиональной подготовки кадров для работы с бездомными людьми и получила спецприз в номинации «Инкубатор талантов», а «Дедморозим» стал лауреатом в номинации «Поддержка человека».

«Победа в премии «НКО-Профи» подтвердила: «Дедморозим» — это место, где заботятся не только о подопечных, но и о своих сотрудниках», рассказала в беседе с «Новым компаньоном» директор по коммуникациям благотворительного фонда Кристина Быстрик.

«Чтобы привлекать и удерживать талантливых специалистов которые и есть главный ресурс НКО, мы должны быть конкурентоспособны. Статус лучшего работодателя — это как знак качества, который говорит потенциальным сотрудникам: «Здесь ценят не только твой труд, но и тебя самого». Это крайне важно для нас, так как мы работаем в одной из самых сложных сфер — помощи тяжелобольным детям. Для нас очень ценно, что мы смогли победить именно в номинации «Поддержка человека». Это доказывает, что мы смогли превратить сложнейшую, эмоционально затратную работу в сферу, где люди могут профессионально расти, не выгорая и чувствуя себя в безопасности. И прямо сейчас мы ищем тех, кто разделяет наши ценности и готов стать частью команды.

Кристина Быстрик отметила, что управленческий опыт фонда, основанный на заботе о человеке, позволяет создавать эффективные модели помощи, которые затем становятся примером для других регионов. Например, опыт создания и работы выездной паллиативной службы «Служба качества жизни» был пилотным для Пермского края и стал одним из первых в России, работающих по системе государственного социального заказа.

«Кроме того, проект «В домике» стал уникальной практикой, которая сломала систему, когда государство было не обязано заботиться о детях-сиротах, попадающих в больницы. Мы создали прецедент, который заставил систему измениться в отдельно взятом регионе. И этот опыт, безусловно, может быть адаптирован и использован в других субъектах федерации», — отметила она, добавив, что наработки и алгоритмы работы фонда с кризисными семьями напрямую передаются коллегам из других регионов.

По словам директора Агентства социальной информации, председателя оргкомитета премии «НКО-Профи» Елены Тополевой-Солдуновой исследования показали, что у работы в НКО есть сильные стороны. Это шанс заниматься важными и интересными проектами, свобода для творчества и самореализации, а также возможности учиться и развиваться — даже если здесь нет привычного карьерного роста. Кроме того, это работа в кругу единомышленников и настоящих профессионалов.

Премия «НКО-Профи» учреждена для поддержки организаций, которые активно развивают свой социальный капитал и профессиональное сообщество.

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