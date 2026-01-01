В Перми открыли памятную доску выдающемуся учёному-хирургу Михаилу Заривчацкому Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

В Городской клинической больнице №1 состоялась торжественная церемония открытия памятной доски в честь выдающегося хирурга, заслуженного врача РФ и профессора ПГМУ Михаила Заривчацкого (1943-2022). Мероприятие прошло в преддверии Дня медицинского работника и было приурочено к 110-летию Пермского государственного медицинского университета.

Мемориальный знак установили на главном корпусе больницы, где Михаил Федорович проработал с 1985 по 2022 год. Именно здесь под его руководством был создан Пермский краевой лечебно-диагностический центр хирургии печени и эндокринной хирургии. В центре впервые в регионе начали выполнять сложнейшие операции на печени, а также оказывать специализированную помощь пациентам с патологиями щитовидной железы, надпочечников, поджелудочной железы и синдромом диабетической стопы.

Право перерезать ленту предоставили первому заместителю министра здравоохранения Пермского края Евгению Рожнёву и главному врачу ГКБ №1 Денису Михайленко. Автором памятного знака стал пермский художник Рустам Исмагилов.

Михаил Заривчацкий стоял у истоков создания кафедры факультетской хирургии ПГМУ, учебной базой которой также стала Первая городская больница. На счету ученого более 500 научных работ и 10 патентов на изобретения. Под его руководством защищены 25 кандидатских и докторских диссертаций, а сформированная им хирургическая школа воспитала несколько поколений врачей Прикамья.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.