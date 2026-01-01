В муниципалитетах Прикамья возведут дома для расселения аварийного жилья Новое жильё построят в Чусовом и Губахе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Чусовом и Губахе с применением механизма комплексного развития незастроенных территорий возведут новые дома. Соответствующее решение приняло Правительство Пермского края, сообщает региональное Министерство строительства.

Строить дома будет «Региональный оператор жилищного строительства Пермского края». В Чусовом пятиэтажный дом будет построен на ул. Космонавтов на земельном участке 4,9 тыс. кв. м. Объект будет включать одно-, двух- и трёхкомнатные квартиры, парковки, благоустроенный двор. 82 жилых помещения планируется передать муниципалитету для переселения жителей из аварийных домов.

В Губахе новый дом появится на участке площадью 1,92 га на проспекте Ленина. Для переселения жителей из аварийного фонда будет подготовлено 146 квартир.

Часть квартир в обоих домах планируется также передать детям-сиротам. Проект комплексного развития территорий предусматривает подключение домов к улично-дорожной сети, благоустройство территорий.

В настоящее время началась процедура отбора подрядчиков для проектирования и строительства домов, возведение объектов будет завершено в 2028 году.

Напомним, ликвидация аварийного жилищного фонда является одной из приоритетных задач властей региона. Работы идут в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Для этих целей в муниципалитетах в Пермском крае создано ООО «Региональный оператор жилищного строительства», которое будет реализовывать программу переселения из аварийного жилья и выполнять функции застройщика и технического заказчика по возведению многоквартирных домов, выступать оператором для реализации проектов КРТ в территориях.

К 2029 году для расселения аварийного жилфонда планируется построить порядка 20 тыс. кв. м жилья.

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