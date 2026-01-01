Жительница Прикамья предстанет перед судом за мошенничество с компенсациями Министерству здравоохранения Пермского края был причинен ущерб на сумму более 218 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Следственный отдел МВД России «Куединский» завершил расследование уголовного дела в отношении 61-летней местной жительницы. Женщина обвиняется в мошенничестве при получении выплат, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, с ноября 2021 года по декабрь 2024-го обвиняемая три раза в неделю получала медицинскую помощь в лечебном учреждении города Чайковский. Ей была положена компенсация расходов на проезд к месту лечения и обратно. Однако женщина предоставляла заведомо ложные сведения о стоимости билетов, умолчав о том, что периодически проживала в Чайковском и фактически не несла транспортных расходов.

В результате противоправных действий Министерству здравоохранения Пермского края был причинен ущерб на сумму более 218 тыс. руб. Информация о нарушении поступила в полицию из медицинского учреждения еще в апреле прошлого года.

В ходе следствия обвиняемая частично возместила причиненный материальный ущерб. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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