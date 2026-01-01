В Краснокамском округе Прикамья два велосипедиста 10 и 12 лет попали в ДТП Школьников с мест аварий увезли на скорой Поделиться Твитнуть

фото: МКУ «УГЗЭП»

В четверг, 18 июня, в Краснокамском округе Пермского края с интервалом менее часа произошли дорожно-транспортные происшествия с участием юных велосипедистов, сообщили в МКУ «УГЗЭП».

Так, в 16:47 в ЕДДС Краснокамского МО сообщили о ДТП с пострадавшими в д. Новая Ивановка. Мальчик 12 лет был сбит автомобилем на проезжей части, когда ехал на велосипеде. Спасатели быстро прибыли на место происшествия и оказали помощь сотрудникам скорой медицинской помощи в транспортировке пострадавшего.

В 17:14 аналогичный случай произошёл в п. Оверята. Пострадавшему было 10 лет. Его тоже отвезли в больницу с различными травмами.

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