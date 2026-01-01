В Прикамье скончался бывший глава Земского собрания Александр Буторин Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В администрации Гайнского муниципального округа сообщили о кончине 75-летнего Александра Буторина, который ранее возглавлял Земское собрание района и был почётным радистом Министерства связи РФ.

В некрологе сказано, что Александр Буторин был человеком скромным, выдержанным, умевшим находить общий язык с людьми и искренне стремившимся помочь. Отличался ответственностью, умением находить нестандартные решения и глубокой преданностью своему делу. Среди жителей он пользовался большим авторитетом и уважением.

Церемония прощания состоится 20 июня в Перми.

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