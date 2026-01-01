Мэр Перми поручил своим заместителям развивать искусственный интеллект
ИИ собираются внедрять для автоматизации рабочих процессов
Глава администрации Перми Эдуард Соснин закрепил за своими замами новую обязанность. Она касается внедрения и развития технологий искусственного интеллекта (ИИ). Как выяснил «Новый компаньон», речь идёт о ключевых фигурах администрации, курирующих различные направления: от экономики и финансов до городского хозяйства и земельных отношений.
В пресс-службе мэрии «Новому компаньону» подтвердили, что соответствующее постановление принято в конце мая, и сообщили, что в департаментах и подведомственных учреждениях городской администрации сейчас «прорабатываются направления для цифровизации городских проектов, в которых потенциально возможно внедрение ИИ для автоматизации рабочих процессов». От подробностей в администрации воздержались.
«На данный момент вопрос находится в проработке. Подробная информация появится позднее», — сказали в мэрии.
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