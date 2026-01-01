Мэр Перми поручил своим заместителям развивать искусственный интеллект ИИ собираются внедрять для автоматизации рабочих процессов Поделиться Твитнуть

Эдуард Соснин

Иван Петров

Глава администрации Перми Эдуард Соснин закрепил за своими замами новую обязанность. Она касается внедрения и развития технологий искусственного интеллекта (ИИ). Как выяснил «Новый компаньон», речь идёт о ключевых фигурах администрации, курирующих различные направления: от экономики и финансов до городского хозяйства и земельных отношений.

В пресс-службе мэрии «Новому компаньону» подтвердили, что соответствующее постановление принято в конце мая, и сообщили, что в департаментах и подведомственных учреждениях городской администрации сейчас «прорабатываются направления для цифровизации городских проектов, в которых потенциально возможно внедрение ИИ для автоматизации рабочих процессов». От подробностей в администрации воздержались.

«На данный момент вопрос находится в проработке. Подробная информация появится позднее», — сказали в мэрии.

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