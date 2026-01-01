За сутки в Пермском крае ликвидировано четыре пожара Пострадавших и погибших нет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За минувшие сутки, 18 июня 2026 года, на территории Пермского края зарегистрировано и ликвидировано четыре пожара. Возгорания произошли в четырех муниципальных округах — по одному случаю в Чернушинском, Верещагинском, Соликамском и Кизеловском. Пострадавших и погибших нет.

Для стабилизации пожарной обстановки сотрудники МЧС совместно с добровольными пожарными дружинами провели масштабную профилактическую работу. В мероприятиях приняли участие 296 групп общей численностью 720 человек.

В ходе рейдов осуществлено 3618 обходов жилых домов и придомовых территорий; проинструктированы по мерам пожарной безопасности 5589 жителей региона; распространено 4286 информационных листовок и памяток.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю обращается к жителям и гостям края с напоминанием о правилах безопасности. При обнаружении признаков возгорания необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам экстренных служб: 01, 101 или 112.





Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.