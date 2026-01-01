Для переселенцев из аварийных зданий в Чусовом и Губахе построят две многоэтажки Работы поручены региональному оператору жилищного строительства Пермского края Поделиться Твитнуть

KamranAydinov / freepik.com

В Чусовом и Губахе построят новые многоквартирные дома для переселения людей из аварийных зданий. Работы поручены региональному оператору жилищного строительства Пермского края. Об этом сообщили в минстрое региона.

В Чусовом, на ул. Космонавтов, возведут пятиэтажный дом на 82 квартиры. Все они будут переданы муниципалитету и использованы для расселения жильцов аварийных домов.

В Губахе, на пр. Ленина, также построят новый дом. В нём будет 146 квартир, которые подготовят для переселения людей из аварийного жилья.

В обоих домах будут квартиры разных планировок: одно-, двух- и трёхкомнатные. Также предусмотрены парковки и благоустроенные дворы.

Строительство обоих домов планируется завершить в 2028 году. На данный момент регоператор начинает процесс отбора подрядчиков для проектирования и возведения домов.

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