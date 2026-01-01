С подрядчика взыскали 1,7 млн рублей за мошенничество при капремонте больницы в Прикамье Подрядчик заключил с Соликамской городской больницей два госконтракта на капитальный ремонт Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае завершено исполнительное производство по взысканию ущерба с руководителя строительной компании, осужденного за мошенничество при реализации нацпроекта «Здравоохранение». Благодаря действиям судебных приставов бюджету возвращено более 1,7 млн руб.

Преступление было совершено в 2018 году. Подрядчик заключил с Соликамской городской больницей два госконтракта на капитальный ремонт поликлиники. В ходе работ мужчина решил сэкономить на материалах: вместо предусмотренного проектом покрытия он закупил и уложил более дешевый линолеум. Разница в стоимости нанесла медицинскому учреждению ущерб на сумму свыше 1,7 млн руб.

Суд признал руководителя компании виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») и обязал его возместить причиненный вред.

Исполнительный документ поступил в отдел судебных приставов по городам Березники и Усольскому району. После уведомления должника о возбуждении производства и предупреждения о возможных принудительных мерах приставы оперативно обратили взыскание на банковские счета мужчины. Денежные средства были списаны, ущерб возмещен в полном объеме, исполнительное производство закрыто.





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