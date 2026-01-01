Пермская судоверфь отправила в Иркутск девять секций электросудна «Байкал» 

Электрическое круизное судно предназначено для эксплуатации на озере Байкал

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Пермская судоверфь

Пермская судоверфь

Пермская судоверфь завершила отправку первой партии из девяти секций будущего электросудна «Байкал» в Иркутск. Транспортировка осуществляется на специализированных тралах, время в пути составит около девяти дней.

На производственной площадке судоверфи изготовлено и принято морским регистром 64 конструкции из 84 запланированных. Оставшиеся секции будут готовы в ближайшее время. Финальная сборка и достроечные работы пройдут непосредственно в Иркутске силами специалистов Пермской судоверфи.

Проект судна разработан компанией «Эмпериум» по заказу ООО «ВодоходЪ». Электрическое круизное судно предназначено для эксплуатации на озере Байкал. В круизном режиме оно рассчитано на 68 пассажиров, а при проведении прогулочных рейсов вместимость увеличивается до 152 человек.

«Байкал» станет первым в России круизным судном с электродвигателем и системой накопления энергии. Уровень комфорта и сервиса на борту будет соответствовать стандартам пятизвездочного отеля.

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