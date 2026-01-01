Прикамский суд запустил процедуру банкротства одного из старейших заводов Речь идёт про ООО «Бисерский литейный завод» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края инициировал процедуру наблюдения в отношении ООО «Бисерский литейный завод», об этом свидетельствуют материалы судебной картотеки. Заявление о банкротстве предприятия было подано Межрайонной ИФНС России №2 по Пермскому краю в сентябре предыдущего года.

Налоговая задолженность компании достигает 4,1 млн руб. В подтверждение своих требований налоговая служба предоставила данные о неуплаченных налогах, сборах, пенях, штрафах и процентах, а также информацию об открытых исполнительных производствах, отмечает «Коммерсантъ-Прикамье».

В параллельном арбитражном процессе ФНС добилась обращения взыскания на имущество ООО «БЛЗ» через его реализацию на публичных торгах. Объектом взыскания стал фронтальный колесный погрузчик, выпущенный в 2021 году. Судебное решение было вынесено в пользу налогового ведомства.

ООО «Бисерский литейный завод» учреждено в 2016 году, расположено в п. Старый Бисер на берегу притока Койвы. По информации Rusprofile, единственным собственником бизнеса является Виктор Зарубин. Основное направление деятельности — производство чугунных отливок. Исторические данные администрации Горнозаводского округа указывают, что предприятие ведет свою историю с 1787 года.

На сегодня информация «Яндекс карт» свидетельствует о прекращении производственной деятельности завода.

Примечательно, что 12 мая текущего года Федеральная налоговая служба начала процесс исключения юридического лица из ЕГРЮЛ. Согласно данным Rusprofile, в 2025 году штат компании сократился до одного сотрудника. Однако на портале муниципалитета продолжает фигурировать информация о 37 работниках предприятия.

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