В Прикамье возводят поле для конных соревнований по троеборью Поделиться Твитнуть

Министерство спорта Пермского края

В п. Ферма Пермского муниципального округа продолжается возведение троеборного поля и беговых дорожек рядом с уже действующим конноспортивным комплексом, сообщили в минспорта региона.

Работы ведутся в соответствии с европейскими стандартами. Проект разработан с привлечением специалистов региональной федерации и экспертов из других субъектов.

Дорожки оборудованы необходимыми уклонами на прямых участках и подходах к виражам. Основание уже практически готово и выполнено из щебня. Верхний слой будет уложен по технологии «РашитТрек», включающей кварцевый песок с синтетическими волокнами и полимерными добавками. Это обеспечит долговечность покрытия.

Беговая дорожка также будет построена из щебня. На данный момент в России таких объектов всего три. Для отвода воды на площадках установлена дренажная система.

Министерство спорта Пермского края

В настоящее время проводятся подготовительные работы по посеву травы на троеборном поле, по устройству тротуаров, основания для парковки и трибун.

В краевом минспорта подчёркивают: такой комплекс очень нужен для развития конного спорта в регионе.

Новый спортивный объект будет использоваться не только для тренировок, но и для массовых мероприятий.

Троеборное поле представляет собой специализированную площадку в конноспортивном комплексе, предназначенную для проведения соревнований по троеборью - комплексной дисциплине конного спорта, включающей три вида соревнований: манежная езда (выездка), конкур (преодоление препятствий на специально подготовленной трассе) и кросс (наиболее сложный этап, включающий езду по пересечённой местности с преодолением различных препятствий, таких как неразрушимые барьеры, канавы и водные преграды).

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