Выходные в Прикамье будут умеренно тёплыми и дождливыми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В выходные, 20 и 21 июня, в Пермский край юго-западные ветры принесут умеренно теплый и влажный воздух, а уровень влажности будет увеличиваться с каждым днем. Ожидаются более интенсивные осадки. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

Утром в субботу дожди начнутся на юго-западе края, а днём ливни и грозы охватят центральные районы. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +10…+15°C, в Перми +12…+14°C. Днём ожидается повышение температуры до +20…+25°C, в Перми до +24°C, причём пик придётся на первую половину дня, до подхода зоны осадков. Основные осадки пройдут вечером в субботу и ночью на воскресенье по западу края, где может выпасть 20-30 мм осадков. В Перми тоже возможны дожди.

В воскресенье дожди будут преобладать на севере региона, а в южной части края и в Перми возможна пауза в осадках и улучшение погоды. Ночью температура воздуха по краю составит +12…+17°C, в Перми +14…+16°C, а днём +20…+25°C, на юго-востоке возможно до +28°C.

Ночь на воскресенье в Перми будет тёплой, +14…+16°C, а днём ожидается до +24…+26°C — это будет один из самых тёплых дней июня.

В первой половине следующей недели ожидается новая волна дождей и гроз, которые будут сильными в большинстве районов Пермского края.

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