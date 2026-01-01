В пермском ТРК откроется новое кафе восточной кухни Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В ТРК «СемьЯ» на фудкорте готовится к открытию новое кафе восточной кухни под названием «Донер Маркет». Это заведение придёт на смену кафе «Восток Папа». Администрация торгового центра планирует провести замену без перебоев в работе, чтобы обеспечить максимальное удобство для посетителей.

«Донер Маркет» — развивающаяся сеть кафе, базирующаяся в Пермском крае. Открытие в ТРК «Семья» запланировано на июль текущего года. В меню нового кафе будут разнообразные мясные блюда, бургеры, популярные закуски, супы и соусы.

Это уже второй проект по обновлению сегмента восточной кухни в ТРК «Семья». Ранее был заключён договор с «Сирийским домом», который будет предлагать деликатесы из стран Ближнего Востока, традиционные восточные сладости, турецкий кофе и чай.

В торговом центре также работает ресторан «Хочу Пури».

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