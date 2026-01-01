Для восстановления особняка купца Лимонова в Прикамье ищут инвестора Здание находится в селе Большая Соснова Поделиться Твитнуть

Соцсети Елены Ермолиной

Как сообщает главный архитектор Пермского края Елена Ермолина в своих соцсетях, объявлен поиск инвестора для восстановления особняка купца Лимонова в селе Большая Соснова.

Село обладает богатой историей. Через эти места когда-то проходил знаменитый Сибирский тракт, соединявший европейскую часть России с Сибирью. Благодаря тракту здесь активно развивалась торговля, формировались купеческие династии и складывался уникальный облик поселения.

Особняк, требующий восстановления, был возведен в начале XX века и принадлежал купцу Лимонову, представителю одной из наиболее известных купеческих семей района. Лимоновы занимались торговлей бакалейными товарами и хлебом, а также содержали постоялые дворы для путешественников, следовавших по тракту.

Сегодня у здания есть возможность обрести новую жизнь. На торги выставлены нежилое здание площадью 316,7 кв. м и земельный участок площадью 797 кв. м. Начальная цена составляет 1,3 млн руб.

Для будущего собственника это шанс сохранить историческое наследие и создать востребованный объект: гостиницу, музейное пространство, культурный центр, ремесленную мастерскую или другой проект, который станет точкой притяжения для жителей и гостей территории. По условиям конкурса, инвестор обязан провести полную реставрацию объекта и выполнить все требования по его сохранению. Заявки на участие в торгах принимаются до 18 июля на электронной площадке по адресу: https://clck.ru/3UCEXk

Стоит отметить, что в Пермском крае действует программа льготного финансирования при восстановлении объектов культурного наследия. Для инвесторов, реализующих такие проекты, предусмотрена ставка 9%. Эта мера направлена на сохранение исторического наследия памятников архитектуры и создание возможностей для развития туризма и организации комфортной городской среды.

Кроме того, в рамках краевого механизма «Аренда за 1 рубль» организации получают доступ к уникальным условиям аренды объектов культурного наследия региона: стоимость составляет 1 руб. за 1 кв. метр ежегодно при условии осуществления ремонта и реставрации.

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