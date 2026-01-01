От укусов клещей в Прикамье пострадали более 11 тысяч человек Из них почти 2 тысячи детей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала сезона 2026 года в медицинские учреждения Пермского края поступило 11 030 обращений от пострадавших от укусов клещей граждан, среди них 1811 детей. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Случаи нападения клещей зафиксированы во всех районах края. Наибольшее количество обращений было зарегистрировано в Пермском районе (1532 случая), Перми (1180 случаев) и Добрянском районе (713 случаев).

На 24-й неделе текущего года нападения клещей происходили в 47% случаев при посещении лесных массивов, в 36,8% — при посещении частных садов, в 16% — на придомовых территориях, в 0,2% — на других территориях.

По итогам лабораторных исследований клещей, снятых с пострадавших, установлено, что 50% из них инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом, 4% — моноцитарным эрлихиозом человека, 1,7% — клещевым вирусным энцефалитом, и 0,7% — гранулоцитарным анаплазмозом человека.

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