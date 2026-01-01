Средний размер потребительского кредита в Прикамье составил более 156 тысяч рублей Он сократился на 4,5% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В мае 2026 года в Пермском крае зафиксирован средний размер потребительского кредита на уровне 156,3 тыс. руб., что на 4,5% меньше, чем в апреле. Такие данные приводят в Национальном бюро кредитных историй (НКБИ).

На фоне снижения в Пермском крае, другие регионы продолжают демонстрировать более высокие показатели. В мае 2026 года самый высокий средний размер выданных потребительских кредитов был зафиксирован в Москве — 310,4 тыс. руб., Санкт-Петербурге — 249,8 тыс. руб., Московской области — 225,6 тыс. руб., в Тюменской области (с ХМАО и ЯНАО) — 208 тыс. руб. и в Татарстане — 191,7 тыс. руб.

Это снижение стало частью общей тенденции по стране. Как ранее писал «Новый компаньон», количество новых кредитных карт в мае сократилось на 9,7% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1,21 млн единиц. В Пермском крае было выдано 23,4 тыс. новых кредитных карт, что на 12,7% меньше, чем в апреле, и регион занял 16-е место в России по этому показателю.

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