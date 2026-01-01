В Перми на ремонт закрывается офис «Мои Документы» на улице 9 Мая Он не будет работать до конца августа Поделиться Твитнуть

В Перми с 22 июня временно прекращает обслуживание граждан многофункциональный центр «Мои Документы», расположенный по адресу: улица 9 Мая, 3. Как сообщили в краевом МФЦ, причиной приостановки работы стала необходимость проведения плановых технических работ.

В течение ближайших месяцев, ориентировочно до конца августа, специалисты будут заниматься модернизацией и ремонтом телекоммуникационных сетей. В ведомстве подчеркнули, что данные работы являются критически важными для обеспечения стабильного функционирования системы и качества предоставления услуг в будущем.

Для удобства жителей города доступ к государственным и муниципальным сервисам сохранится в полном объёме. Горожане могут обращаться за помощью в любое другое подразделение МФЦ на территории Перми. В качестве альтернативных точек обслуживания пермякам рекомендуют офисы, находящиеся по адресам: шоссе Космонавтов, 65 и улица Куйбышева, 9.

Представители центра приносят извинения за временные неудобства и просят клиентов с пониманием отнестись к вынужденным мерам.

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