На севере Прикамья отец спас двоих детей на пожаре
Инцидент случился в Кудымкарском округе
В частном жилом доме в д. Корчевня Кудымкарского муниципального округа произошёл крупный пожар, во время которого сгорело само здание и надворные постройки. Возгорание произошло 17 июня на ул. Набережной. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
В ведомстве рассказали, что открытое горение было ликвидировано силами 13 огнеборцев и 4 единиц техники.
«Отец вовремя заметил пожар и вывел двоих детей из горящего дома. Мужчина действовал решительно и без паники — в критической ситуации он в первую очередь позаботился о детях», — пояснили в пресс-службе МЧС по региону.
В ходе инцидента никто не пострадал. В настоящее время дознаватель МЧС устанавливает причину пожара.
Местные жители в соцсетях пишут, что на пожаре сгорело всё: дом, документы и вещи. По словам родственников погорельцев, в доме жили муж с женой, которые воспитывают двух детей: одному два года, другому — 6 месяцев. Сейчас семье требуется помощь.
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