В Прикамье похоронят участника СВО из Очёра Константина Носова Мужчина погиб в мае этого года Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Очёрского муниципального округа / vk.com/ocherskyi_okrug

В ходе специальной военной операции при выполнении боевых задач погиб гранатомётчик мотострелкового отделения, рядовой Константин Носов. Об этом рассказали в администрации Очёрского муниципального округа.

Константин Носов родился 2 марта 1990 года в п. Павловский Очёрского района Пермской области. В 2008 году окончил Павловскую среднюю школу, а затем продолжил обучение в вечерней школе Очёра. После школы учился в Строгановском колледже Очёра.

В октябре 2010 года его призвали на военную службу во внутренние войска. Во время службы участвовал в боевых действиях в Ингушетии, а после возвращения из армии работал водителем в совхозе «Очёрский».

В феврале 2026 года он заключил контракт для участия в СВО и погиб 25 мая в ходе выполнения специальных задач на территории Украины.

У мужчины осталась жена и двое детей.

Местные власти выразили соболезнования родственникам и друзьям погибшего.

Прощание с военнослужащим состоится 19 июня в 11:00 в Павловском Доме культуры (ул. Октябрьская, 5). Гражданская панихида начнётся в 11:30. Затем состоится отпевание в храме Апостолов Петра и Павла.

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