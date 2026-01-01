Пермский политех занял 67-е место в рейтинге RAEX-100 Он стал единственным вузом Прикамья в списке Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

На форуме «Три миссии российского образования» агентство RAEX представило 15-й ежегодный рейтинг ста лучших вузов России — RAEX-100. В этом году Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) вновь подтвердил свой статус одного из ведущих научно-технологических вузов страны, заняв 67-ю позицию среди 100 высших учебных заведений из 30 субъектов Российской Федерации. ПНИПУ стал единственным представителем Прикамья в этом престижном списке.

Рейтинг RAEX-100, который публикуется с 2012 года, служит важным инструментом для объективной оценки способности вузов обеспечивать высокое качество образования. В этом году в подготовке рейтинга приняли участие 213 образовательных организаций, подведомственных Минобрнауки РФ. Для определения лидеров использовались данные масштабного онлайн-опроса, в котором приняли участие более 160 тыс. человек, включая представителей академического и научного сообществ, студентов, выпускников и работодателей.

Итоговый рейтинг формировался на основе глубокого экспертного анализа, в рамках которого специалисты RAEX оценивали вузы по комплексу ключевых показателей. В центре внимания оказались условия для получения качественного образования, включая уровень преподавания, международную интеграцию и ресурсную обеспеченность. Также важным критерием стала востребованность выпускников на рынке труда, включая уровень карьерного роста и занятость на руководящих позициях. Научно-исследовательская деятельность, включая инновационную активность и развитость исследовательской инфраструктуры, также была в фокусе анализа.

«Попадание в топ рейтинга RAEX — это признание работы всего коллектива университета: преподавателей, ученых, сотрудников и наших студентов. Этот рейтинг ценен тем, что оценивает университет комплексно: качество образования, научную деятельность и — что принципиально важно — судьбу наших выпускников на рынке труда. Именно востребованность специалистов, которых мы готовим, является для нас главным критерием успеха», — отметил ректор вуза Антон Петроченков.

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