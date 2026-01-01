В Пермском политехе для абитуриентов будут доступны более 3200 бюджетных мест В этом году в вузе откроют 16 новых профилей Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ПНИПУ

С 20 июня в Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) стартует новая приёмная кампания. В этом году вуз предлагает более 3200 бюджетных мест для будущих инженеров и специалистов, что открывает широкие перспективы для поступления. Об этом рассказали в пресс-службе Пермского политеха.

Абитуриентам предстоит сделать выбор из 99 образовательных программ, включая 80 направлений бакалавриата и 19 специалитета. К новому учебному году университет подготовил масштабное обновление: прием открыт сразу на 16 новых профилей. Среди них — передовые направления, такие как цифровые технологии в биомедицине, искусственный интеллект в механике, автономные сервисные роботы и суперкомпьютерные технологии в аэрокосмической технике.

Для подачи документов потребуется стандартный пакет: паспорт, аттестат или диплом с приложением, СНИЛС и сведения об индивидуальных достижениях. Заявление можно подать тремя способами: лично в приёмной комиссии, через операторов почтовой связи или с помощью суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» на портале госуслуг.

Важным нововведением этого года стало правило окончательности решения: в день публикации приказа о зачислении отозвать согласие или изменить свой выбор уже нельзя. Это позволяет абитуриентам заранее планировать свои дальнейшие шаги без лишней неопределенности.

Минимальные пороговые баллы ЕГЭ для поступления на бюджет в 2026 году составляют:

— Физика: 41 балл;

— Информатика: 46 баллов;

— История, иностранный язык, биология, химия: 40 баллов;

— Русский язык, профильная математика, география, литература: 40 баллов;

— Обществознание: 45 баллов.

В Пермском политехе на многих технических направлениях для поступления засчитываются результаты по физике, информатике или химии, что позволяет выбрать экзамен по своим сильным сторонам. Выпускники колледжей и техникумов могут сдавать внутренние экзамены университета при соответствии профилей.

Вступительные испытания для бюджетных мест пройдут с 13 по 24 июля, для платных — с 6 по 16 августа. Университет также обеспечивает поддержку иногородних студентов, предоставляя им общежитие на время сдачи экзаменов.

Факультетские комиссии работают в главном корпусе университета. Подробную информацию о направлениях подготовки можно найти на сайте вуза в разделе «Абитуриенту», а также получить по тел. +7 (342) 2-198-065 или электронной почте enter@pstu.ru.

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