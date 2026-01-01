В Прикамье обсудили развитие авиаперевозок и кадровый потенциал для отрасли Пассажиропоток аэропорта Большое Савино в 2025 году составил более 2 млн человек Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В Перми прошла рабочая встреча губернатора Прикамья Дмитрия Махонина с генеральным директором S7 Group Дмитрием Куделькиным. Стороны обсудили развитие авиасообщения в Пермском крае и подготовку кадров для отрасли.

Дмитрий Махонин сообщил, что по итогам 2025 года пассажиропоток аэропорта Большое Савино превысил 2 млн человек. При этом воздушная гавань Прикамья ежегодно расширяет полётную программу по внутренним и международным направлениям, поэтому регион заинтересован в сотрудничестве с компанией-авиаперевозчиком.

Сегодня S7 Airlines выполняет субсидируемые и коммерческие рейсы из Перми в Новосибирск. По данным краевого минтранса, в прошлом году средняя загрузка рейсов составила 85%, а количество перевезённых пассажиров превысило 58 тыс. человек.

Кадровый потенциал для отрасли Дмитрий Махонин и Дмитрий Куделькин оценили в Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) и Пермском авиационном техникуме им. А.Д. Швецова — эти образовательные учреждения Прикамья являются кузницами кадров для авиационной отрасли. В привлечении молодых специалистов S7 Group заинтересована, особенно актуален этот вопрос для одной из компаний группы S7 Technics, которая занимается техническим обслуживанием и ремонтом воздушных судов и их компонентов.

Дмитрий Куделькин высоко оценил уровень технической базы университета и техникума. Он отметил также, что S7 Group готова участвовать в практической подготовке студентов и способствовать трудоустройству выпускников. Дмитрий Махонин подчеркнул, что для роста пассажиропотока и укрепления статуса Перми как важного транспортного узла ключевым фактором является развитие кадрового потенциала. Стороны договорились об усилении взаимодействия в данном направлении.

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