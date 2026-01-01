Пермяки в среднем тратят на самообразование около 56 тысяч рублей в год Самым популярным источником новых знаний стало чтение книг, научных статей и просмотр видео Поделиться Твитнуть

Министерство образования Пермского края

Пермяки, как и многие россияне, активно инвестируют в свое самообразование. Согласно недавнему опросу, проведенному «Авито Услугами» и «Авито Работой», жители Перми в среднем тратят около 56 тыс. руб. в год на дополнительное обучение. Это подчеркивает растущий интерес к личностному и профессиональному развитию среди местного населения.

По данным опроса, 72% пермяков, занимающихся или планирующих заняться самообразованием, делают это ради удовольствия и саморазвития. Особенно выделяется группа людей старше 65 лет, где доля таких респондентов достигает 76%. В то же время, 34% опрошенных учатся с целью повышения квалификации и увеличения дохода, что говорит о значительном интересе к карьерному росту. Такие данные «Новому компаньону» предоставили в пресс-службе «Авито».

Как показало исследование, пермяки используют разнообразные форматы для получения знаний. Чтение книг, научных статей и просмотр видео — самые популярные способы, которые выбирают 6 из 10 участников опроса. Эти методы позволяют удобно совмещать обучение с другими занятиями. Кроме того, 40% опрошенных обращаются за помощью к преподавателям, посещая онлайн- и офлайн-курсы или беря индивидуальные уроки. Более четверти респондентов также рассматривают практические занятия, такие как мастер-классы.

Интересы пермяков охватывают широкий спектр тем. В ТОП-5 самых популярных направлений входят творчество (31%), иностранные языки (29%), IT и цифровые навыки (25%), финансы (24%) и дизайн (22%). Женщины чаще выбирают творческие направления, тогда как мужчины отдают предпочтение IT и программированию.

По данным «Авито Работы», в сфере энергетики число вакансий с возможностью переобучения выросло на 161%, а в производстве электроники — на 80%. Это создает новые возможности для соискателей и способствует их профессиональному развитию, отмечают авторы исследования.

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