Обновлённый офис ВТБ открылся в Дзержинском районе Перми Поделиться Твитнуть

Фото: ВТБ

Отделение банка в м/р Пролетарском по ул. Докучаева, 24 открылось для клиентов после реконструкции. На торжественном открытии управляющий ВТБ в Пермском крае Владимир Стрельников отметил, что это уже не первый офис, переведённый в новый формат.

«Мы модернизировали действующее отделение, сделав акцент на потребностях нашего ключевого корпоративного клиента — сотрудников РЖД. Локация выбрана с учётом логистики: близость к станции Пермь-Сортировочная обеспечивает максимальную доступность для работников магистрали и жителей микрорайона», — сказал Стрельников.

Пространство офиса продумано до мелочей. Вместо традиционных стоек — открытая планировка, где клиент и сотрудник взаимодействуют без барьеров. Конфиденциальные встречи проходят в отдельной переговорной. Кроме этого, для сотрудников оборудованы помещения с индивидуальными шкафчиками, комнатой для приёма пищи и комфортного перерыва.

«Счастливый сотрудник — счастливый клиент. Это офис нового формата — открытый и уютный. Мы работаем с физическими лицами, но также принимаем и премиальных клиентов», — отметила директор офиса Ольга Капустина.

Отделение работает с 9:00 до 19:00. В распоряжении клиентов бесплатный Wi-Fi для доступа к мобильному приложению и онлайн-операций. Спектр услуг полный, за исключением сейфовых ячеек. В офисе реализована возможность сдачи биометрических данных.

Напомним, ВТБ продолжает модернизацию сети отделений в Пермском крае. В прошлом году открылось восемь офисов нового формата. В 2026 году банк планирует реновацию ещё семи отделений. Обновление точек присутствия ведётся с учётом новых стандартов сервиса и роста числа клиентов.

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