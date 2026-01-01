С 19 июня начнёт ходить водное такси из Перми в Усть-Качку Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено пресс-службой правительства и губернатора Пермского края

С 19 июня в Пермском крае стартует новый водный маршрут «Пермь — Усть-Качка». Перевозить пассажиров будет скоростной катер «Колва», который регион приобрёл в прошлом году. Об этом пишет «Рифей».

Катер будет курсировать дважды в день, делая остановку в Краснокамске. Продолжительность поездки составит один час, а стоимость проезда — 500 руб. Билеты можно будет приобрести на борту судна.

Сезон навигации продлится до 30 сентября, за который «Колва» выполнит более 400 рейсов.

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