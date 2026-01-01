В Перми майнер украл электроэнергии на 6 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми местный житель организовал майнинговую ферму в гараже и самовольно подключил её к электросети. Специалисты пермского филиала «Россети Урал» выявили нарушителя и передали информацию в правоохранительные органы. Прокуратура Мотовилихинского района и отдел полиции № 4 УМВД России по Перми провели проверку по обращению энергетиков.

«Обнаружено незаконное подключение 22 майнинговых устройств. Они находились в гаражном боксе на ул. Добролюбова (м/р Рабочий посёлок). Возбуждено уголовное дело по ст. 165 (ч. 1) УК РФ "Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием". Ущерб превысил 6 млн руб.», — сообщили в «Россети Урал» корреспонденту perm.aif.ru.

Владельцу нелегальной майнинговой фермы может грозить лишение свободы на срок до двух лет.

«Россети Урал» предупреждает, что самовольное подключение к электросетям опасно для всех потребителей. Это может привести к перегрузке оборудования, коротким замыканиям и даже пожарам.

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