В Пермском крае названы имена первых мультистобалльников ЕГЭ Выпускницы из Перми и Большой Сосновы набрали по 100 баллов на экзаменах по русскому языку и химии Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

В Пермском крае обнародованы итоги ЕГЭ по русскому языку. На сегодняшний день определены первые мультистобалльники — выпускники, сдавшие несколько экзаменов на высший балл.

По данным Министерства образования и науки Пермского края, наивысшие результаты показали две выпускницы: Маргарита Коваленко из пермской школы №22 и Лариса Бисерова из Большесосновской школы. Обе набрали 100 баллов по русскому языку и химии.

Кроме того, 30 выпускников из Перми, Пермского муниципального округа, Чусового, Березников, Добрянки, Кунгура, Соликамска, Осы, Кишертского округа и ЗАТО Звёздный также сдали русский язык на максимальный балл. Более 1700 человек получили 81 и выше баллов по этому предмету.

На данный момент в Пермском крае 74 школьника имеют хотя бы по одному предмету 100 баллов.

Результаты ЕГЭ доступны на сайте регионального центра обработки информации (РЦОИ) и на платформе Госуслуги.

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