Юбилейный забег «На одном дыхании» в Перми собрал рекордные 1,3 млн рублей Средства направят на поддержку подопечных благотворительных фондов «Берегиня» и «Солнечный круг» Поделиться Твитнуть

Фото: Михаил Мингазов

На набережной Камы состоялся юбилейный благотворительный забег «На одном дыхании», собравший более тысячи участников и установивший новый финансовый рекорд. По предварительным подсчётам, организаторам удалось собрать 1,3 млн руб. на помощь детям.

Итоговая сумма может вырасти, так как регистрация на онлайн-участие открыта до 23 июня. Все средства направят на поддержку подопечных благотворительных фондов «Берегиня» и «Солнечный круг».

Событие объединило людей разных возрастов: самому старшему бегуну исполнилось 90 лет, а самому младшему — несколько месяцев. Ярким пятном программы стал «Забег в смешных костюмах», где блистали сотрудники налоговой службы в образах новогодних персонажей. В этом году самой массовой дистанцией (239 человек) стала новая трасса в 1 тыс. м.

Фото: Михаил Мингазов

По словам директора «Берегини» Татьяны Голубаевой, десять лет проект начинался с энтузиазма и энергии, которые участники сохранили до сих пор. За эти годы забег вырос из спортивного формата и стал семейным фестивалем.

Корпоративный сектор активно поддержал инициативу: команда «Джон Крейн Искра» в третий раз подряд выиграла эстафету. Атмосферу фестиваля поддерживали интерактивные зоны и выступление группы «Гуарана», а завершился день разрезанием огромного 30-килограммового торта.

Сегодня проект продолжает развиваться: около сотни бегунов из 61 города России приняли участие дистанционно, доказывая, что помогать легко из любой точки мира. За 10 лет существования забег превратился из спортивного мероприятия в большой семейный фестиваль, подаривший надежду тысячам детей, отметили организаторы.

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