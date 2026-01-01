Поджигатель автомобилей в Перми приговорён к 3,5 годам колонии строгого режима Поделиться Твитнуть

В Перми вынесен приговор поджигателю автомобилей на парковке в м/р Парковый. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

По данным следствия, в ночь на 19 ноября 2025 года во дворе одного из домов на пр. Парковый в Перми мужчина поджёг автомобиль «Мерседес». По его мнению, это был автомобиль знакомого, к которому он испытывал неприязнь. Огонь распространился на соседние машины, причинив общий ущерб более 13 млн руб.

Суд приговорил виновного к 3,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и на 2,5 года лишил его права управлять транспортными средствами. В пользу пострадавших взыскана сумма причинённого ущерба.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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