Пермское УФАС сочло рекламу зоомагазина ненадлежащей Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

Пермский интернет-магазин товаров для животных получил предупреждение от УФАС, сообщили в пресс-службе ведомства.

В антимонопольную службу поступило обращение с жалобой на рекламу интернет-магазина «Мой зверь». Объявление было размещено в лифте жилого дома по адресу ул. Веры Засулич, 48.

Факт размещения рекламы был подтверждён приложенными к жалобе фотографиями.

Согласно законодательству о рекламе, при дистанционной продаже товаров необходимо указывать информацию о продавце. Однако в рекламе магазина «Мой зверь» эти данные отсутствовали.

Пермское УФАС признало данную рекламу ООО «Зверь» несоответствующей Закону о рекламе.

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