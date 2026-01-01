Глава Прикамья посетил одно из ведущих машиностроительных предприятий региона На ПНИТИ идёт полный цикл выпуска подземных буровых машин Поделиться Твитнуть

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин с рабочим визитом посетил Пермский научно-исследовательский технологический институт, которые создаёт востребованные в горнодобывающей и нефтегазовой промышленности подземные буровые машины «БПМ» и «Короед».

На предприятии налажен полный цикл производства оборудования — от идеи до выпуска готовой продукции. В пресс-службе краевого правительства рассказали, что «БПМ» и «Короед» активно используются на рудниках региона. А буровые подземные машины колонкового бурения производства ПНИТИ крайне актуальны для калийных рудников. Они отличаются мобильностью, благодаря чему калийщики могут оперативно решать связанные с бурением задачи, а также работают в местах с высоким скоплением пыли и металла.

Штат Пермского научно-исследовательского технологического института составляет 630 специалистов. Предприятие сотрудничает с Пермским национальным исследовательским политехническим университетом, политехническим колледжем им. Славянова и авиатехникумом им. Швецова. Для студентов организуют практику на предприятии, где они получают опыт работы на производстве, определяются с последующим трудоустройством.

В своих социальных сетях Дмитрий Махонин отметил: «Рад, что у нас есть такие компании, которые готовы развивать и развиваться».

Добавим, что ПНИТИ плотно встроено в производственные цепочки крупнейших компаний региона и страны, а разработка буровых подземных машин колонкового бурения является результатом промышленной кооперации.

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