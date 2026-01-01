В Прикамье сбросы сточных вод упали на рекордные 25%

Объёмы стоков сократились с 73 до 52 млн кубометров

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Сброс воды

Фото: Камское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов

В рамках пленарного заседания Законодательного собрания Пермского края руководитель Камского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Александр Михайлов представил отчёт о деятельности ведомства за 2025 год. Он подчеркнул наблюдаемую за последние четыре года положительную динамику: несмотря на рост забора свежей воды из водных объектов, объемы сбрасываемых сточных вод заметно уменьшились. В частности, потребление воды для питьевых и бытовых нужд возросло на 5%, увеличившись с 97 млн кубометров в 2022 году до 102 млн кубометров в 2025 году. В тот же период объёмы стоков сократились более чем на четверть — с 73 до 52 млн кубометров.

По итогам прошлого года, поступления от платы за использование водных объектов на территории Прикамья превзошли запланированные показатели на 11,97%, составив внушительную сумму в 1,44 млрд руб. С начала текущего года, в федеральную казну из региона уже направлено 0,72 млрд руб., что соответствует половине годовых плановых поступлений на 2026 год.

Динамика забора воды и сброса сточных вод

Из презентации Александра Михайлова

Эти изменения стали возможны благодаря комплексу мер, пояснил руководитель Камского бассейнового водного управления. В частности, увеличению потребления воды предприятиями коммунального сектора, модернизации систем водоснабжения и водоотведения, внедрению контрольно-измерительных приборов и оптимизации учета использования водных ресурсов. Важную роль сыграл и переход промпредприятий на системы оборотного водоснабжения, позволяющие минимизировать удельное потребление воды. При такой системе вода, прошедшая технологический цикл, после очистки вновь используется в производстве, а не сбрасывается сразу.

Александр Михайлов также рассказал о готовности управления к весеннему половодью 2026 года. По его словам, определены зоны потенциального затопления и подтопления в 106 населенных пунктах Пермского края. С 9 по 27 мая осуществлялся контролируемый пропуск воды через гидротехнические сооружения Камской ГЭС. Максимальный приток воды в Камское водохранилище был зафиксирован 10-11 мая, достигнув значения 9430 кубометров в секунду, что составило 80% от нормы. После этого наблюдалась тенденция к снижению.

В преддверии весеннего паводка проводились ледорезные работы для предотвращения образования ледовых заторов и минимизации рисков затопления.

Специалисты работали на реках Усьва (в п. Мыс и Бобровка) и Тулва (в с. Барда). Кроме того, в 2026 году Камское БВУ завершает работы по расчистке русла реки Сарабаиха в селе Култаево на участке протяженностью 2,6 км.

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