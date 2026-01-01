В Прикамье сбросы сточных вод упали на рекордные 25% Объёмы стоков сократились с 73 до 52 млн кубометров Поделиться Твитнуть

Фото: Камское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов

В рамках пленарного заседания Законодательного собрания Пермского края руководитель Камского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Александр Михайлов представил отчёт о деятельности ведомства за 2025 год. Он подчеркнул наблюдаемую за последние четыре года положительную динамику: несмотря на рост забора свежей воды из водных объектов, объемы сбрасываемых сточных вод заметно уменьшились. В частности, потребление воды для питьевых и бытовых нужд возросло на 5%, увеличившись с 97 млн кубометров в 2022 году до 102 млн кубометров в 2025 году. В тот же период объёмы стоков сократились более чем на четверть — с 73 до 52 млн кубометров.

По итогам прошлого года, поступления от платы за использование водных объектов на территории Прикамья превзошли запланированные показатели на 11,97%, составив внушительную сумму в 1,44 млрд руб. С начала текущего года, в федеральную казну из региона уже направлено 0,72 млрд руб., что соответствует половине годовых плановых поступлений на 2026 год.

Из презентации Александра Михайлова

Эти изменения стали возможны благодаря комплексу мер, пояснил руководитель Камского бассейнового водного управления. В частности, увеличению потребления воды предприятиями коммунального сектора, модернизации систем водоснабжения и водоотведения, внедрению контрольно-измерительных приборов и оптимизации учета использования водных ресурсов. Важную роль сыграл и переход промпредприятий на системы оборотного водоснабжения, позволяющие минимизировать удельное потребление воды. При такой системе вода, прошедшая технологический цикл, после очистки вновь используется в производстве, а не сбрасывается сразу.

Александр Михайлов также рассказал о готовности управления к весеннему половодью 2026 года. По его словам, определены зоны потенциального затопления и подтопления в 106 населенных пунктах Пермского края. С 9 по 27 мая осуществлялся контролируемый пропуск воды через гидротехнические сооружения Камской ГЭС. Максимальный приток воды в Камское водохранилище был зафиксирован 10-11 мая, достигнув значения 9430 кубометров в секунду, что составило 80% от нормы. После этого наблюдалась тенденция к снижению.

В преддверии весеннего паводка проводились ледорезные работы для предотвращения образования ледовых заторов и минимизации рисков затопления.

Специалисты работали на реках Усьва (в п. Мыс и Бобровка) и Тулва (в с. Барда). Кроме того, в 2026 году Камское БВУ завершает работы по расчистке русла реки Сарабаиха в селе Култаево на участке протяженностью 2,6 км.

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