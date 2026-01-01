По итогам операции «Нелегал» из Прикамья вышлют 47 мигрантов Трое уже покинули Россию Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю

На территории Пермского края завершился первый этап комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал – 2026», направленной на выявление и пресечение незаконных каналов миграции. Как сообщили в краевом управлении МВД, в ходе мероприятия было выявлено множество нарушений.

Сотрудники правоохранительных органов составили 519 административных протоколов за различные правонарушения. К ответственности привлекли 45 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, общая сумма наложенных штрафов составила почти 5 млн руб. Кроме того, было возбуждено 24 уголовных дела за преступления в сфере незаконной миграции.

В отношении 47 человек было принято решение об административном выдворении за пределы Российской Федерации. Трое иностранцев уже депортированы, а 34 человека получили запреты на въезд в страну.

Особое внимание было уделено проверке строительных площадок. На одной из них с помощью беспилотного летательного аппарата был обнаружен рабочий, пытавшийся скрыться с объекта. Мужчина выбросил свою каску, перелез через ограждение и попытался убежать, не подозревая, что его действия фиксируются с воздуха. Иностранца задержали, привлекли к ответственности за незаконное осуществление трудовой деятельности и депортировали из страны.

В ходе операции также была установлена связь одного из граждан среднеазиатской страны с незаконным оборотом наркотических веществ. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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