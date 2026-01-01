В День памяти и скорби телебашня в Перми окрасится в цвета Вечного огня Поделиться Твитнуть

фото: пресс-служба Пермского краевого радиотелевизионного передающего центра

22 июня, в День памяти и скорби, телебашня филиала РТРС «Пермский КРТПЦ» окрасится в цвета Вечного огня. Подсветка будет работать с 22:00 до 01:00. Об этом сообщили в краевом радиотелепередающем центре.

Напомним, 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, она унесла жизни 27 млн граждан СССР.

В этот день телебашни по всей России в память о жертвах войны включат на своих фасадах изображения Вечного огня, Георгиевской ленты и надписи, посвящённые Дню памяти и скорби.

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