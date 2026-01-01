В Пермском крае расширили меры поддержки для молодых педагогов Им будут выдавать подъёмные по 100 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

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Депутаты Законодательного собрания Пермского края одобрили законопроект, направленный на привлечение и удержание молодых специалистов в сфере образования. Ключевое нововведение — отмена ограничений по форме обучения для получения единовременной выплаты. Такое решение парламентарии приняли на состоявшемся 18 июня заседании заксобрания.

Теперь каждый выпускник, получивший профильное педагогическое образование, сможет претендовать на финансовую помощь. Условие для получения выплаты осталось прежним: необходимо трудоустроиться в школу на территории Прикамья в течение двух лет после окончания учебного заведения. При этом теперь неважно, как именно проходило обучение — в очном формате или заочном.

Размер единовременного пособия составляет 100 тыс. руб. Ранее эта мера поддержки распространялась исключительно на выпускников очных отделений, что существенно сужало круг потенциальных получателей.

По мнению парламентариев, эта инициатива станет эффективным инструментом для решения проблемы дефицита кадров. Особенно ощутимый эффект, как считают депутаты, будет достигнут в сельских школах и отдалённых территориях региона. Расширение критериев позволит привлечь больше молодых специалистов, что будет способствовать системному омоложению педагогических коллективов по всему Пермскому краю и повысит престиж профессии учителя.

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